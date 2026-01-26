Was tun mit SOS-Gründer Gmeiners Andenken

Grundlage für weitere Schritte

Geladen waren alle, die sich im Vorfeld bei der Gemeinde gemeldet haben, um in den weiteren Prozess eingebunden zu werden. Ziel war es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und eine tragfähige Grundlage für die weiteren Schritte der Aufarbeitungsgruppe zu erarbeiten. Der Gesprächsabend war von „intensiven Wortmeldungen und einer hohen inhaltlichen Dichte geprägt,“ heißt es von der Gemeinde. Im Verlauf des Abends wurde deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt, Fragen der Verantwortung und dem Spannungsfeld zwischen Person, Werk und Erinnerungskultur emotional wie gesellschaftlich vielschichtig ist.