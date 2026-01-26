Vorteilswelt
Kinderdorf-Skandal

Was tun mit SOS-Gründer Gmeiners Andenken

Vorarlberg
26.01.2026 17:00
Das Geburtshaus von Hermann Gmeiner
Das Geburtshaus von Hermann Gmeiner(Bild: Gemeinde Alberschwende)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach dem Missbrauchsskandal um Hermann Gmeiner wird in dessen Vorarlberger Heimatgemeinde darüber nachgedacht, wie man mit dem Andenken weiter umgehen soll. Eine Arbeitsgruppe lud zur offenen Diskussion.

Noch ist in Vorarlberg der Schock zu spüren, den der Missbrauchsskandal um Herrmann Gmeiner ausgelöst hat. Nach jahrzehntelanger Ehrung und der Pflege seines Andenkens stellt sich nun die Frage, wie mit dem zum Problemfall gewordenen Vorarlberger, der einst das SOS Kinderdorf gegründet hat, umzugehen ist.

In besonderer Weise von dieser nicht einfach zu beantwortenden Frage betroffen ist Gmeiners Heimatgemeinde Alberschwende. Dort wurde eine Aufarbeitungsgruppe eingerichtet – und diese lud vergangene Woche zu einer ersten Diskussionsrunde.

Wie umgehen mit dem Andenken an Hermann Gemeiner, dem Gründer des SOS-Kinderdorfs? Alberschwende ...
Wie umgehen mit dem Andenken an Hermann Gemeiner, dem Gründer des SOS-Kinderdorfs? Alberschwende widmet sich dieser Frage auch durch die Einrichtung einer Aufarbeitungsgruppe.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Grundlage für weitere Schritte
Geladen waren alle, die sich im Vorfeld bei der Gemeinde gemeldet haben, um in den weiteren Prozess eingebunden zu werden. Ziel war es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und eine tragfähige Grundlage für die weiteren Schritte der Aufarbeitungsgruppe zu erarbeiten. Der Gesprächsabend war von „intensiven Wortmeldungen und einer hohen inhaltlichen Dichte geprägt,“ heißt es von der Gemeinde. Im Verlauf des Abends wurde deutlich, dass die Auseinandersetzung mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt, Fragen der Verantwortung und dem Spannungsfeld zwischen Person, Werk und Erinnerungskultur emotional wie gesellschaftlich vielschichtig ist.

Der Schutz von Kindern sowie die Bedeutung von Prävention und Sensibilisierung wurden dabei als zentrale Themen benannt. Die Aufarbeitungsgruppe hielt fest, dass zum Thema Kinderschutz, als eigenständiges und zukunftsrelevantes Thema, Akzente gesetzt werden sollen, das bedeutet: Es soll nicht nur die Vergangenheit beleuchtet, sondern vor allem auch für die Zukunft vorgebeugt werden.

Als Ergebnis des Diskussionsabends kann gewertet werden, dass nun weitere Austausch-Formate geschaffen werden, etwa in Form von Informations- oder Diskussionsveranstaltungen, in denen eine tragfähige und mehrheitstaugliche Lösung gefunden werden soll.

