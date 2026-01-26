Mehr Mittel für Präventionsarbeit gefordert

Auch Fabienne Lackner von den Neos ist sich der Datenlage bewusst: „Antisemitismus und Extremismus sind kein Problem der Vergangenheit, sondern eine reale Bedrohung der Gegenwart“, betont sie. Mechanismen, die Ausgrenzung, Hass und Gewalt ermöglichen, würden nicht von selbst verschwinden, sagt sie. Deshalb brauche es Gegenwehr. Sie fordert die Landesregierung auf, die Mittel für Extremismusprävention nachhaltig zu sichern und auszubauen. Rückmeldungen aus der Praxis würden klar zeigen, dass die Nachfrage hoch sei, und die bestehenden Angebote seien stark gefordert.