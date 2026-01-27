Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Wichtige Nummern immer einspeichern!

Ski Alpin
27.01.2026 06:01
Patrick Feurstein
Patrick Feurstein(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer
0 Kommentare

Kurzes, aber lustiges Gedankenspiel: Man wartet auf den erhofften und erlösenden Anruf mit der Nachricht, dass die Teilnahme bei Olympia fix ist. Und genau den nimmt man nicht an. Genau so passiert. Und zwar Patrick Feurstein. „Ich habe telefoniert und währenddessen hat mich eine Nummer angerufen, die ich nicht gekannt habe“, erzählt der Vorarlberger lachend. „Auf WhatsApp habe ich erst danach beim Profilbild gesehen, dass mich Alpinchef Christian Mitter angerufen hat.“ Mittlerweile hat er ihn aber eingespeichert.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe)

Für Feurstein werden die Olympischen Spiele ohnehin zur Familienangelegenheit. Denn auch sein Cousin Lukas bekam den Anruf. Jedoch von Cheftrainer Marko Pfeifer. „Für mich war es eher überraschend, denn ich habe eher damit spekuliert, nicht dabei zu sein“, ist der Mellauer äußerst glücklich über die Entscheidung der Trainer. „Natürlich habe ich mir bessere Ergebnisse bisher gewünscht, aber dabei zu sein ist schon richtig cool. Auch wenn es ’nur’ als elfter Mann ist.“

Lukas Feurstein
Lukas Feurstein(Bild: GEPA)

Er weiß aber auch, dass die Aufstellung für die Rennen noch nicht final ist, mit guten Ergebnissen in Schladming und Crans Montana ist noch alles möglich. „Ich habe es in der eigenen Hand. Und als Familie dabei zu sein ist eine coole Sache. Doch es ist gleichzeitig eine blöde Situation, weil ich eigentlich gegen den Patrick fahre. Aber das kann man sich halt nicht aussuchen …“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
261.826 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.262 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.273 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Ski Alpin
Krone Plus Logo
Chef als Heimschläfer
Mitter: „Die vielen Fragen haben sich erledigt“
„Krone“-Kolumne
Wichtige Nummern immer einspeichern!
Trophäe „angeschossen“
Kaputte Gams im Bett: Kitz-Sieger Feller klärt auf
Ski-Weltcup-TICKER
LIVE ab 17.45 Uhr: Wer gewinnt den Schladming-RTL?
Videos konfisziert
So „rettete“ Toni Giger Ex-Schützling Schönfelder

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf