Wichtige Nummern immer einspeichern!

Kurzes, aber lustiges Gedankenspiel: Man wartet auf den erhofften und erlösenden Anruf mit der Nachricht, dass die Teilnahme bei Olympia fix ist. Und genau den nimmt man nicht an. Genau so passiert. Und zwar Patrick Feurstein. „Ich habe telefoniert und währenddessen hat mich eine Nummer angerufen, die ich nicht gekannt habe“, erzählt der Vorarlberger lachend. „Auf WhatsApp habe ich erst danach beim Profilbild gesehen, dass mich Alpinchef Christian Mitter angerufen hat.“ Mittlerweile hat er ihn aber eingespeichert.
Für Feurstein werden die Olympischen Spiele ohnehin zur Familienangelegenheit. Denn auch sein Cousin Lukas bekam den Anruf. Jedoch von Cheftrainer Marko Pfeifer. „Für mich war es eher überraschend, denn ich habe eher damit spekuliert, nicht dabei zu sein“, ist der Mellauer äußerst glücklich über die Entscheidung der Trainer. „Natürlich habe ich mir bessere Ergebnisse bisher gewünscht, aber dabei zu sein ist schon richtig cool. Auch wenn es ’nur’ als elfter Mann ist.“
Er weiß aber auch, dass die Aufstellung für die Rennen noch nicht final ist, mit guten Ergebnissen in Schladming und Crans Montana ist noch alles möglich. „Ich habe es in der eigenen Hand. Und als Familie dabei zu sein ist eine coole Sache. Doch es ist gleichzeitig eine blöde Situation, weil ich eigentlich gegen den Patrick fahre. Aber das kann man sich halt nicht aussuchen …“
