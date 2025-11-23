Patient pays 10,000 euros for surgery herself

"I couldn't even walk the 50 meters over to my in-laws," says Heidrun Kogler. The pain in her back suddenly came at the beginning of August. The 47-year-old from Sankt Jakob am Thurn in the Tennengau municipality of Puch actually rides her e-bike to work in Salzburg's old town in the summer. But nothing worked at all: "You get up and think to yourself: I can't even sit down. What's the day going to be like?"