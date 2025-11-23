After Anna, Lily speaks
“They hurt me, I felt dirty”
Now - after Anna - Lily, another victim of the Favoritner abuse gang, is speaking out. "The boys knew that I was only 12. But they had no sympathy for me," says the schoolgirl in the "Krone", and: "If I didn't follow their orders, they beat me and threatened to kill me."
An almost 80 square meter, comfortably furnished apartment in an old building in the center of Vienna-Favoriten. Colorful African paintings hang on the pastel-colored walls, countless knickknacks and beautifully framed photos stand on shelves and opulent vases are on the floor. And almost all the rooms are already decorated for Christmas, with gingerbread cribs, fir branches, thick candles and glittering garlands.
