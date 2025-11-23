“They hurt me, I felt dirty”

An almost 80 square meter, comfortably furnished apartment in an old building in the center of Vienna-Favoriten. Colorful African paintings hang on the pastel-colored walls, countless knickknacks and beautifully framed photos stand on shelves and opulent vases are on the floor. And almost all the rooms are already decorated for Christmas, with gingerbread cribs, fir branches, thick candles and glittering garlands.