Horror-Hof: Tiere gequält, Kinder vernachlässigt

Ähnliche Vorwürfe bereits in Niederösterreich

Das Paar stand bereits in Niederösterreich wegen ähnlicher Vorwürfe im Fokus der Ermittler. Eine dortige Landwirtschaft wurde 2022 nach mehreren Anzeigen aufgelassen. Nun ist die Familie wieder in Deutschland. „Wir haben die Frau natürlich sofort zur Rechenschaft ziehen wollen“, so die Pferdebesitzerin. „Sie hat gesagt, sie mussten sofort zurück, weil sie ihnen sonst die Kinder wegnehmen. Das alles ist unfassbar.“