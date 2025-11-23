„Unnötige Gefahr!“ Ärger nach Chaos-Start in Vegas

Sie waren bereit, Trümmerteile aufzusammeln, die man auf der Strecke deutlich sehen konnten. Diese resultierten aus einem Crash zwischen Bortoleto und Stroll. Die beiden Piloten mussten ihren Boliden schließlich beide vorzeitig abstellen. Dabei zeigt die Wiederholung, dass der Rookie unnötiges Risiko einging und dabei Stroll eiskalt abgeschossen hat.