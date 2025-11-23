Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Blaue Umfrage-Bombe: Wir werden noch etwas erleben

Kolumnen
23.11.2025 06:00
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
0 Kommentare

Die SPÖ über 50 Prozent – und nicht wie heute unter 20, die ÖVP trotz Wahlniederlage noch bei 43 Prozent – und nicht wie jetzt bei 20 oder darunter: Das waren Zeiten, als der gestern verstorbene Peter Gnam bei der „Kronen Zeitung“ seine Laufbahn als innenpolitischer Reporter begann. Als in den frühen Siebzigern die FPÖ bei fünf und nicht über 30 Prozent wie heute lag.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Bruno Kreisky mit dem jungen Peter Gnam
Peter Gnam ist tot
Baba, Peter – ab jetzt sind wir per Du ...
22.11.2025

Gnam hat als Polit-Journalist in fünf Berufsjahrzehnten verschiedene Koalitionen ebenso kritisch beobachtet wie den kometenhaften Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider. Den Durchbruch der Blauen auf Platz 1 hat er noch erlebt.

Aber was wird uns die Zukunft bescheren? Wie es scheint, eine FPÖ Richtung 40 Prozent. In der Steiermark, wo die Blauen vor genau einem Jahr bei den Landtagswahlen die ÖVP als Erster überflügelten und 35 Prozent einfuhren, würden sie nun laut OGM-Umfrage schon unfassbare 42 Prozent erreichen.

Lesen Sie auch:
35 Prozent bei der Landtagswahl im Vorjahr: Mario Kunasek und FPÖ-Bundeschef Herbert Kickl am ...
Krone Plus Logo
Blaue Umfrage-Bombe
Umfrage: Steirische FPÖ knackt 40-Prozent-Marke
23.11.2025

Dass sich die FPÖ, wenn sie regiert, entzaubert – dieses lange gepflegte Vorurteil hat sich als trügerisch entpuppt. Wenn die Blauen mit einem umgänglichen, leutseligen Kandidaten wie Mario Kunasek an der Spitze regieren – dann scheinen sie nach oben so wenig limitiert wie Schwarze/Türkise und Rote nach unten. 

Da werden wir noch etwas erleben.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
177.845 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
123.230 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
116.725 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Worte, die wohl nur in Gottes Ohr landen
„Krone“-Kommentar
Blaue Umfrage-Bombe: Wir werden noch etwas erleben
„Krone“-Kommentar
Militärtransporte und Neutralität
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Die Roten und ihre Begeisterung für die Medien
„Krone“-Kommentar
Die Rückkehr der kalten Progression
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf