Blaue Umfrage-Bombe: Wir werden noch etwas erleben

Die SPÖ über 50 Prozent – und nicht wie heute unter 20, die ÖVP trotz Wahlniederlage noch bei 43 Prozent – und nicht wie jetzt bei 20 oder darunter: Das waren Zeiten, als der gestern verstorbene Peter Gnam bei der „Kronen Zeitung“ seine Laufbahn als innenpolitischer Reporter begann. Als in den frühen Siebzigern die FPÖ bei fünf und nicht über 30 Prozent wie heute lag.