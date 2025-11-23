Schmid: „… dann denkt man nicht an Hartberg“

Es war der dritte Sieg für den TSV in Folge, sechs Spiele sind Kapitän Jürgen Heil und Co. ohne Niederlage. In den jüngsten neun Ligapartien gab es überhaupt nur einen „Nuller“. Dabei könnte man gut und gerne noch vier Punkte mehr am Konto haben. Wären da nicht die Unentschieden gegen den LASK und Altach gewesen, bei denen man sich mit ganz späten Gegentoren um die Früchte seiner Arbeit brachte.