Nicht jeder Shopping-Deal ist ein Schnäppchen

Black Week, Black Deal, Blackout: Rund um den Black Friday und Cyber Monday überschlagen sich Handel und Online-Shops mit Angeboten. Für viele Konsumenten die beste Chance, ihre Weihnachtseinkäufe vorzeitig und günstig zu erledigen. Doch gerade im Internet sind die vermeintlich tollen Deals mitunter mehr Schein als Sein, warnt AK-Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb: „Black Friday-Preise sind tatsächlich nicht immer am günstigsten. Daher nicht drängen lassen, Preise checken, Kleingedrucktes lesen und sich fragen, ob man das Produkt wirklich braucht.“