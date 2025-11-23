99ers zogen Füchsen das Fell über die Ohren

Das war eine deutliche Ansage von den Grazer Eishockey-Cracks! Denn den Füchsen aus Bozen wurde beim 6:3-Heimsieg ordentlich das Fell über die Ohren gezogen.
Womit nach den ersten Minuten jedoch nicht unbedingt zu rechnen war. „Wir haben uns schwergetan, ins Spiel zu finden. Dann haben wir aber ein bisschen Härte in die Zweikämpfe gebracht. Das hat geholfen“, meinte Stürmer Kainz. Denn Routinier Michi Schiechl brachte seine 99ers (bei denen Clemens Krainz sein Saisondebüt feierte, Lukas Haudum erkrankt fehlte) in Führung. Doch den Südtirolern gelang der Ausgleich. Ein furioses Mitteldrittel unter kräftiger Mithilfe der Gäste brachte die Steirer aber auf die Siegerstraße: Erst blieb Currie eiskalt und erzielte das 2:1. Und weil zwei Bozener je zwei Strafen absitzen mussten, trafen Roy und Collins binnen 36 Sekunden in doppelter Überzahl zum 3:1 und 4:1. Huber legte im Powerplay das 5:1 nach.
Doch die 99ers kamen noch einmal ins Schwitzen – weil Bozen vier Minuten vor Ende noch einmal auf 5:3 verkürzte. Doch der Abschluss war dann Chefsache: Kapitän Korbinian Holzer traf aus dem eigenen Drittel ins leere Tor zum 6:3. „Wir haben ein tolles Spiel gemacht, unsere Powerplays super ausgenutzt. Das war ein extrem wichtiger Sieg“, freute sich Paul Huber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.