99ers zogen Füchsen das Fell über die Ohren

Womit nach den ersten Minuten jedoch nicht unbedingt zu rechnen war. „Wir haben uns schwergetan, ins Spiel zu finden. Dann haben wir aber ein bisschen Härte in die Zweikämpfe gebracht. Das hat geholfen“, meinte Stürmer Kainz. Denn Routinier Michi Schiechl brachte seine 99ers (bei denen Clemens Krainz sein Saisondebüt feierte, Lukas Haudum erkrankt fehlte) in Führung. Doch den Südtirolern gelang der Ausgleich. Ein furioses Mitteldrittel unter kräftiger Mithilfe der Gäste brachte die Steirer aber auf die Siegerstraße: Erst blieb Currie eiskalt und erzielte das 2:1. Und weil zwei Bozener je zwei Strafen absitzen mussten, trafen Roy und Collins binnen 36 Sekunden in doppelter Überzahl zum 3:1 und 4:1. Huber legte im Powerplay das 5:1 nach.