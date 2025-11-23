Siegesserie gerissen! Austria „patzte“ im Derby

Für die Austria war das 0:0 der erste Punkteverlust, auch samt Cup national das erste Spiel, das sie nicht gewann. Dabei hatte der violette Spitzenreiter in den bisher elf Meisterschaftspartien 35 Tore geschossen, damit im Schnitt pro Match mehr als drei Treffer. „Wir haben teils Angriffe nicht gut fertig gespielt oder sind an der Torfrau gescheitert“, so Trainer Stefan Kensei. „Letztlich hatten wir trotz schlechtem Spiel die Möglichkeiten, haben es aber nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Es lag nur an uns selbst.“ Immerhin gab Dominika Skorvankova, 130-fache Teamspielerin der Slowakei und einst bei den Bayern, ab der 62. Minute ihr Debüt für die Veilchen.