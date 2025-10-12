Burgenland bald mit einer eigenen Herzchirurgie

„Wer in ein Wiener Spital eingeliefert wird, wird nicht nach der e-card gefragt, sondern nach dem Wohnort“, so beschreiben Kritiker die Situation rund um die Gastpatienten-Thematik. Was zynisch klingt, ist teilweise bittere Realität. Tatsächlich kommt es zu Fällen, bei denen Menschen in Spitälern in anderen Bundesländern abgewiesen wurden. Und eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht.