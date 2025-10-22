Rebell Dornauer grätscht „seiner“ Regierung hinein

„Untätigkeit ist kein Lösungsansatz“

„Das ist die einzige Schraube, die wir als Land Tirol betätigen können, um die anhaltende Teuerung endlich einzudämmen. Untätigkeit ist kein Lösungsansatz! Der Landeshauptmann und seine ÖVP sind aufgefordert, endlich an dieser kosteneindämmenden Schraube zu drehen“, betont Dornauer. Er möge nicht ständig die Interessen der Tiwag vertreten, sondern endlich die Interessen der Tiroler gegenüber der Tiwag vertreten.