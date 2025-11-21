Auf Schiene: Steiermark erhält neuen Güterterminal

Keine Konkurrenz zum Cargo Center Graz

„Wir reden seit Jahrzehnten davon, Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Das ist dringend notwendig“, verweist Holzer auch auf den Erfolg des Cargo Centers südlich von Graz. Diesem soll der neue Terminal keine Konkurrenz machen, vielmehr soll er neue Firmen – insbesondere im Norden von Graz – zum Umstieg auf die Bahn anregen. Der Terminal steht also nicht nur Alpacel und Intercal offen. Sollten sich die Erwartungen erfüllen, ist eine Erweiterung denkbar.