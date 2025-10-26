Waggonfabrik in Triest, neuer Terminal in Peggau

„Quantensprung“ mit neuen Waggons

Das Wachstum ist noch nicht zu Ende. In Triest werden seit Kurzem – gemeinsam mit der weltgrößten Reederei MSC – neu entwickelte Waggons in Leichtbauweise produziert. Mit ihnen kann noch mehr Biomasse befördert werden – „ein Quantensprung“, so Wannek-Pusset. Die Nachfrage nach Biomasse in der Holzbranche steigt derzeit. „Aktuell transportieren wir 30 Prozent unserer Holz-Mengen mit der Bahn, sehen aber ein Potenzial auf der Schiene von 50 Prozent“, bekräftigt Andreas Kogler, Geschäftsführer von Papierholz Austria.