Rekord und Ausbau: Bahn-Firma trotzt der Krise

Die Wirtschaft besteht zum Glück nicht nur aus Hiobsbotschaften wie KTM oder Kika/Leiner: An diesem sonnigen Tag in Bruck kann Peter Wanek-Pusset, der Eigentümer der Bahnlogistik-Firma Innofreight, erstaunliche Zahlen präsentieren: In der gesamten Firmengruppe wurden in diesem Jahr 50 Millionen Tonnen an Gütern bewegt (ein Plus von 20 Prozent zu 2023), der Umsatz überschreitet erstmals die 300-Millionen-Euro-Marke – und Wanek-Pusset sagt: „Wir rechnen mit weiterem Wachstum.“