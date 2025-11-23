Märkte, Radeln und Wandern: Alles mit den Öffis

Damit ein Urlaub oder Tagesausflug auch wirklich ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln klappt, muss das Angebot vor Ort nahezu lückenlos sein. „Es ist schon viel da, durch den neuen Fahrplan der Kärntner Linien verbessert sich viel. Wenn es dann in Richtung Hotel geht, schließen Bahnhof- und Postbus-Shuttle die Lücken“, so Karlhofer.