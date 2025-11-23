Vorteilswelt
Bereit für die Koralm

Märkte, Radeln und Wandern: Alles mit den Öffis

Kärnten
23.11.2025 08:00
Mit dem Rad bietet die Gegend rund um den Klopeiner See viele Möglichkeiten. Es gibt einen ...
Mit dem Rad bietet die Gegend rund um den Klopeiner See viele Möglichkeiten. Es gibt einen eigenen Bus.(Bild: Uwe Geissler)

Gleich zwei Koralm-Bahnhöfe – St. Paul im Lavanttal und Kühnsdorf – in der Region wollen genutzt werden. Der Tourismusverband setzt auf neue Produkte, Service und Vermarktung.

„Wenn es ums Marketing geht, ist die Koralm eigentlich ein Heimspiel für uns“, erklärt Robert Karlhofer, Geschäftsführer der „Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal“. „Viele unserer Gäste kommen aus der Steiermark, Niederösterreich und Wien, die Wohnorte liegen direkt an der Strecke.“

Damit ein Urlaub oder Tagesausflug auch wirklich ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln klappt, muss das Angebot vor Ort nahezu lückenlos sein. „Es ist schon viel da, durch den neuen Fahrplan der Kärntner Linien verbessert sich viel. Wenn es dann in Richtung Hotel geht, schließen Bahnhof- und Postbus-Shuttle die Lücken“, so Karlhofer.

„Und mit der Kärnten-Card kann dank ÖBB, Land Kärnten und dem Tourismusverband die S-Bahn kostenlos genutzt werden.“

Zu Märkten und in die Natur
Zusätzlich werden zu vielen Ausflugszielen und Freizeitaktivitäten Transport angeboten. „Es gibt Radbusse, Wanderbusse, auch die Anreise zu Events wie See in Flammen, Kolomonimarkt oder Bleiburger Wiesenmarkt klappt mit den Öffis“, erklärt Karlhofer. „Wir dürfen uns aber nicht zurücklehnen, müssen die Chance nutzen und dabei nicht den Gesamtblick auf die Region verlieren.“

Die sogenannte „letzte Meile“ ist schon seit einigen Jahren ein Thema. Über die ÖBB kann man das Bahnhofshuttle buchen. Damit geht’s dann direkt zur Unterkunft.

Robert Karlhofer, Tourismus Südkärnten

Bild: Carletto Photography/Südkärnten

So steht die Reaktivierung der Lavanttalbahn im Raum und damit eine direkte Verbindung nach Spielberg, aber auch die Nutzung alter Bahntrassen als Radwege ist angedacht. „Und auch der Koralmtunnel selbst ist ein eigenes Highlight“, so der Tourismuschef. „Wichtig ist aber, dass auch Orte wie das Klippitztörl für Gäste gut erreichbar sind.“

Kärnten

