E-Zigarette löste beim Laden Wohnungsbrand aus

Als der Bewohner bei der Arbeit war und seine E-Zigarette am Ladegerät hing, fing dieses Feuer: Einiges in der Kärntner Wohnung wurde vernichtet, alles verrußt.
In den Donnerstagvormittagsstunden brach im Obergeschoß eines Wohnhauses im Bezirk Feldkirchen, im Wohnbereich eines 25-Jährigen, ein Brand aus. Durch das Feuer wurden das Sofa und einige weitere Möbel und Utensilien vernichtet. Zudem wurde der gesamte Wohnbereich stark verrußt.
Denn das Brandgeschehen dürfte Zeit gehabt haben: Der Bewohner kam gegen 12.30 Uhr von der Arbeit nach Hause; da waren die Flammen bereits erloschen. Doch der 25-Jährige fand seine Wohnung völlig verraucht vor.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Steindorf und Bodensdorf mit 16 Personen sowie die Polizei Bodensdorf.
Ausgelöst worden sein dürfte der Brand durch einen elektrischen Defekt an einer E-Zigarette: Diese elektrische Zigarette war mittels USB-Kabel an ein aktiviertes Ladegerät angeschlossen und auf der Wohnzimmercouch abgelegt gewesen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.
