E-Zigarette löste beim Laden Wohnungsbrand aus

In den Donnerstagvormittagsstunden brach im Obergeschoß eines Wohnhauses im Bezirk Feldkirchen, im Wohnbereich eines 25-Jährigen, ein Brand aus. Durch das Feuer wurden das Sofa und einige weitere Möbel und Utensilien vernichtet. Zudem wurde der gesamte Wohnbereich stark verrußt.