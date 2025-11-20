Austro-Power bei Pizzera & Jaus am Wörthersee

„Eine stimmliche Waffe“

„Ina ist mit Sicherheit eine der besten Musikerinnen des Landes, und stimmlich eine ,Waffe’. Wir freuen uns sehr, dass sie mit an Bord ist. Es wird großartig!“ Einstimmen auf die Sängerin können sich die Kärntner Musikfans bereits heute, Donnerstag, ab 20 Uhr, im Konzerthaus Klagenfurt, wo Ina Regen ihre vertrauten sowie ihre neuen Songs zum Besten gibt – und sich für den 12. Juli „aufwärmt“.