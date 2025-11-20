Vorteilswelt
Ina Regen mit an Bord

Austro-Power bei Pizzera & Jaus am Wörthersee

Kärnten
20.11.2025 10:00
„Ein Sommerabend voller Emotionen und ehrlicher Livemusik“ – das Versprechen von Pizzera & Jaus ...
„Ein Sommerabend voller Emotionen und ehrlicher Livemusik" – das Versprechen von Pizzera & Jaus für das Konzerthighlight in der Wörthersee-Ostbucht.(Bild: Peter Krivograd)

Nur noch 233 Mal schlafen, dann geht am Wörthersee die große Pizzera & Jaus-Party über die Bühne! Und das mit stimmkräftiger Unterstützung von Ina Regen, wie die „Krone“ verrät.

0 Kommentare

„Jetz’ kummst ma auf de Tour“ – ja, ganz genau! Denn unter diesem Motto werden die erfolgreichen, mehrfachen Amadeus-Music-Award-Gewinner Pizzera und Jaus im kommenden Jahr endlich wieder die Bühnen Österreichs rocken. Und im Zuge dessen erstmals auch in der Wörthersee-Ostbucht anlegen. Ein energiegeladener Party-Sommerabend am 12. Juli ist somit garantiert.

Ina Regen wird das Publikum am 12. Juli 2026 für das Erfolgs-Duo Pizzera & Jaus „aufwärmen“.
Ina Regen wird das Publikum am 12. Juli 2026 für das Erfolgs-Duo Pizzera & Jaus „aufwärmen“.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

„Das wird einfach ein genialer Abend. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir in diesem malerischen Ambiente machen dürfen, was Otto und ich am besten können – und zwar Leute zu unterhalten und zu verzaubern“, verspricht Paul Pizzera gegenüber der „Kärntner Krone“ ein Highlight.

Zumal sich das erfolgreiche Austro-Pop-Duo an jenem Abend über eine ganz besondere musikalische Unterstützung beim Wörthersee-Konzert freuen darf: Denn vor dem großen Auftritt wird die heimische Kollegin, Sängerin und Komponistin Ina Regen die Besucher in der Ostbucht-Arena in Stimmung bringen.

„Eine stimmliche Waffe“
„Ina ist mit Sicherheit eine der besten Musikerinnen des Landes, und stimmlich eine ,Waffe’. Wir freuen uns sehr, dass sie mit an Bord ist. Es wird großartig!“ Einstimmen auf die Sängerin können sich die Kärntner Musikfans bereits heute, Donnerstag, ab 20 Uhr, im Konzerthaus Klagenfurt, wo Ina Regen ihre vertrauten sowie ihre neuen Songs zum Besten gibt – und sich für den 12. Juli „aufwärmt“.

Sämtliche Informationen zum Pizzera & Jaus-Konzert am 12. Juli 2026 sowie Karten gibt es auf www.ip-media.tv und www.oeticket.com

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
