Der Kärntner Handel hofft auf Black Friday-Umsatz

Wenn Ende November die Vorfreude auf Weihnachten wächst, beginnt für den Handel die wichtigste Zeit des Jahres. In genau diese Zeit fällt auch die Cyber Week, die sich auch in Kärnten längst als Startschuss für das Weihnachtsshopping etabliert hat. „Traditionell fällt der Black Friday in Übersee immer auf den Freitag nach Thanksgiving, also auf den 28. November. Mittlerweile gibt es die günstigen Angebote aber schon viel länger. Online-Riese Amazon beginnt etwa heute. Damit ist es auch bei uns der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft“, sagt Handels-Spartenobmann Raimund Haberl.