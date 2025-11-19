„Der gewisse Kitzel hat mir einfach gefehlt“

Als aktiver Fußballer kam Markus Berger viel herum. Von Salzburg aus ging es nach Deutschland (Stuttgart und Frankfurt), Portugal, Ukraine, Norwegen und Russland. Als Trainer machte der ehemalige Innenverteidiger nach drei Jahren in der Akademie Vorarlberg auch in der Red Bull Akademie erste Erfahrungen. Nach etwas mehr als einem Jahr in Liefering zieht es Berger wieder ins Ausland, Freitag heuerte er als Co-Trainer bei Universitatea Craiova an. Filipe Coelho, ein alter Bekannter Bergers, hat dort vor einer Woche übernommen, rief seinen Kumpel sofort an. „Es haben viele Faktoren dafür gesprochen“, erklärt Berger und führt aus: „Das Ziel war immer, dass ich wieder ins Profigeschäft komme. Der gewisse Kitzel hat mir gefehlt.“