Festspiele suchen neue Besitzer für 6000 Kostüme

Ein Hochzeitskleid um 60 Euro. So etwas findet man vermutlich nur auf der Webseite chinesischer Onlineshops – oder in höherwertiger Qualität im Karl-Böhm-Saal im Festspielhaus. Der Kostümfundus der Salzburger Festspiele öffnet am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 12 bis 19 Uhr wieder seine Türen.