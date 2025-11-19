Hirschers Skifabrik im Tennengau in Betrieb

Die Skifabrik des Ski-Alpin-Stars Marcel Hirscher in Scheffau am Tennengebirge in Salzburg hat dieser Tage die Produktion aufgenommen. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im neuen Headquarter von „Van Deer-Red Bull Sports“ die Ski produzieren, hieß es auf Anfrage.
Laut Medien sollen es rund 30.000 Paar im Jahr sein, die Firma selbst wollte keine Zahlen nennen. Am Dienstag führte Hirscher Athleten seiner Marke durch die 6.900 Quadratmeter große Firmenzentrale.
Nach rund 16 Monaten Bauzeit nach den Plänen von „X Architekten“ ging das Werk in Betrieb, der ebenfalls im Headquarter untergebrachte Flagship-Store wird am 1. Dezember eröffnet und soll laut Firmen-Homepage „wie eine Schauküche“ funktionieren und direkten Einblick in die Skiproduktion geben. Weiters befinden sich in Scheffau Büros und Meetingräume und ein „Athletes Room“, in dem den Top-Athleten nach Ski-Trainings Radergometer, ein Physiobereich, Eisbad und Duschen zur Verfügung stehen. Die eigentliche Skifabrik nimmt nur rund ein Drittel der Fläche ein.
Wirtschaftlich hat Hirschers Unternehmen, das inzwischen zu 51 Prozent Red Bull gehört, im Jahr 2024 einen Bilanzverlust von knapp 18 Millionen Euro eingefahren.
