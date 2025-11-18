Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skigebiet setzt auf KI

Künstlicher Schnee mit künstlicher Intelligenz

Salzburg
18.11.2025 22:00
1000 Schneekanonen werden mittlerweile von Künstlicher Intelligenz koordiniert, aber weiter von ...
1000 Schneekanonen werden mittlerweile von Künstlicher Intelligenz koordiniert, aber weiter von Menschenhand gesteuert.(Bild: Gerhard Schiel)

Die Beschneiung im Snow Space wird mit Künstlicher Intelligenz organisiert. Dafür braucht es eine riesige Datenmenge – so will das Skigebiet die über 1000 Schneekanonen ressourcenschonend betreiben. Die Vorfreude auf die Saison ist groß: auch wegen des Endes der A10-Baustellen...

0 Kommentare

Mit 15 Zentimetern Neuschnee im Gepäck reiste eine Entourage des Skigebiets Snow Space aus den fünf Gebirgstälern nach Salzburg, um die Vorfreude für die Wintersaison zu teilen. Die Skigebiete Flachau, Zauchensee, Wagrain, St. Johann und Eben setzen mittlerweile auf Künstliche Intelligenz (KI) bei der Beschneiung. 1000 Schneekanonen im Skigebiet werden ressourcenschonend mithilfe von KI eingesetzt.

Zitat Icon

Die Tauerntunnel-Sanierung trifft uns nicht. Unsere Gäste kommen meist aus Skandinavien, den Benelux-Ländern, Deutschland und Ostösterreich.

Wolfgang Hettegger, Snow-Space-Chef

Strom und Wasser sparen als Ziel
Snow Space-Chef Wolfgang Hettegger erklärt: „Wir zeichnen seit über zehn Jahren das Wetter während des Winters auf. Diese Daten mischen wir mit dem aktuellen Wetter und einer Prognose aus 36 Wetterberichten.“

Diese Datenlage verarbeitet die KI so, dass die Schneekanonen Wasser und Strom sparen. Bevor der Kunstschnee fällt, kontrolliert ein Meteorologe die Daten und dann heißt es „Schnee frei“ – nach wie vor von Menschenhand gesteuert. Ein „guter sechsstelliger Betrag“ falle laut Hettegger hierfür jährlich an.

Eine „Legende“ musste weichen
Besonders groß ist die Vorfreude, weil die A10-Baustellen von Kuchl bis Werfen Geschichte sind. Doch die nächsten Sperren stehen bevor: Ab 2027 wird der Tauerntunnel saniert. Hettegger sagt dazu aber: „Das trifft uns nicht. Unsere Gäste kommen meist aus Skandinavien, den Benelux-Ländern, Deutschland und Ostösterreich.“

Lesen Sie auch:
Gibt es doch noch Hoffnung für die Skilifte in Hintersee?
Neue Hoffnung
Ein Unternehmer will das Krisen-Skigebiet retten
18.11.2025
Gasteiner Bergbahnen
Zwölf Millionen Euro für das neue Bergrestaurant
06.11.2025

Für die neue Saison musste übrigens eine „Legende“ das Skigebiet verlassen. Der Schwarzwandsessellift – als eine der kultigsten Liftanlagen in ganz Europa bekannt – wich einer hochmodernen 10er-Gondel. 2300 Gäste pro Stunde können mit der Panoramabahn die 750 Höhenmeter überwinden, um dann fast genau am Start der Damenabfahrt zu stehen.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
216.196 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
209.710 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
202.634 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
636 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf