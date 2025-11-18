Künstlicher Schnee mit künstlicher Intelligenz

Die Beschneiung im Snow Space wird mit Künstlicher Intelligenz organisiert. Dafür braucht es eine riesige Datenmenge – so will das Skigebiet die über 1000 Schneekanonen ressourcenschonend betreiben. Die Vorfreude auf die Saison ist groß: auch wegen des Endes der A10-Baustellen...
Mit 15 Zentimetern Neuschnee im Gepäck reiste eine Entourage des Skigebiets Snow Space aus den fünf Gebirgstälern nach Salzburg, um die Vorfreude für die Wintersaison zu teilen. Die Skigebiete Flachau, Zauchensee, Wagrain, St. Johann und Eben setzen mittlerweile auf Künstliche Intelligenz (KI) bei der Beschneiung. 1000 Schneekanonen im Skigebiet werden ressourcenschonend mithilfe von KI eingesetzt.
Die Tauerntunnel-Sanierung trifft uns nicht. Unsere Gäste kommen meist aus Skandinavien, den Benelux-Ländern, Deutschland und Ostösterreich.
Wolfgang Hettegger, Snow-Space-Chef
Strom und Wasser sparen als Ziel
Snow Space-Chef Wolfgang Hettegger erklärt: „Wir zeichnen seit über zehn Jahren das Wetter während des Winters auf. Diese Daten mischen wir mit dem aktuellen Wetter und einer Prognose aus 36 Wetterberichten.“
Diese Datenlage verarbeitet die KI so, dass die Schneekanonen Wasser und Strom sparen. Bevor der Kunstschnee fällt, kontrolliert ein Meteorologe die Daten und dann heißt es „Schnee frei“ – nach wie vor von Menschenhand gesteuert. Ein „guter sechsstelliger Betrag“ falle laut Hettegger hierfür jährlich an.
Eine „Legende“ musste weichen
Besonders groß ist die Vorfreude, weil die A10-Baustellen von Kuchl bis Werfen Geschichte sind. Doch die nächsten Sperren stehen bevor: Ab 2027 wird der Tauerntunnel saniert. Hettegger sagt dazu aber: „Das trifft uns nicht. Unsere Gäste kommen meist aus Skandinavien, den Benelux-Ländern, Deutschland und Ostösterreich.“
Für die neue Saison musste übrigens eine „Legende“ das Skigebiet verlassen. Der Schwarzwandsessellift – als eine der kultigsten Liftanlagen in ganz Europa bekannt – wich einer hochmodernen 10er-Gondel. 2300 Gäste pro Stunde können mit der Panoramabahn die 750 Höhenmeter überwinden, um dann fast genau am Start der Damenabfahrt zu stehen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.