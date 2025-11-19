Koks-Lenker (21) verursachte Unfall auf Autobahn

Auf der Tauernautobahn (A10) bei Kuchl ereignete sich am Nachmittag ein Unfall in Fahrtrichtung Villach. Ein 21-jähriger Bosnier touchierte mit seinem Pkw auf der Überholspur das Fahrzeug einer 56-jährigen Salzburgerin. Ihr Auto überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen.