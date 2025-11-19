Koks-Lenker (21) verursachte Unfall auf Autobahn

Heute, Mittwoch, am Nachmittag kam es in Salzburg auf der Tauernautobahn bei Kuchl zu einem schweren Unfall. Im Baustellenbereich kollidierten zwei Pkw, wobei ein Auto auf dem Dach landete. Beide Lenker wurden verletzt. Ein Drogentest beim 21-jährigen Unfallverursacher aus Bosnien verlief positiv auf Kokain.
Auf der Tauernautobahn (A10) bei Kuchl ereignete sich am Nachmittag ein Unfall in Fahrtrichtung Villach. Ein 21-jähriger Bosnier touchierte mit seinem Pkw auf der Überholspur das Fahrzeug einer 56-jährigen Salzburgerin. Ihr Auto überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen.
Beide Fahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, die Salzburgerin wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Während Alkoholtests negativ ausfielen, war ein Drogentest beim 21-Jährigen positiv auf Kokain. Ein Arzt stellte seine Fahruntauglichkeit fest, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Der Unfall im Baustellenbereich sorgte für starken Rückstau. Während des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus Golling und Kuchl musste die Autobahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.
