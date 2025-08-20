Chris Olivier gab Vollgas bei den Stuttgart-Profis

Darum steht nun vorerst wieder die Meisterschaft mit Stuttgarts zweiter Mannschaft in Liga drei im Fokus des Auers. Bei den Fohlen der Schwaben ist er als rechter Außenverteidiger gesetzt und zählt zu den Leistungsträgern. „Das wichtigste ist jetzt für mich, jede Woche zu spielen. Wenn ich gesund bleibe und konstant meine Leistung bringe, wird es schwer, an mir vorbeizukommen“, weiß der Youngster, „aktuell ist die dritte Liga ein guter Ort, um mich weiterzuentwickeln. Ob sich dann auch wieder Möglichkeiten mit den Bundesliga-Profis ergeben, wird sich dann zeigen.“