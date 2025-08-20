Vorteilswelt
ÖFB-Youngster

Chris Olivier gab Vollgas bei den Stuttgart-Profis

Vorarlberg
20.08.2025 07:55
Christopher Olivier bereitete beim Testspiel des VfB Stuttgart gegen Fellbach ein Tor vor.
Christopher Olivier bereitete beim Testspiel des VfB Stuttgart gegen Fellbach ein Tor vor.(Bild: Privat)

ÖFB-Youngster Christopher Olivier macht beim VfB Stuttgart weiter auf sich aufmerksam. In den vergangenen Wochen machte der Auer wichtige Erfahrungen bei den Profis der Schwaben. Zuletzt stieg er mit der U21 in die Meisterschaft in Liga drei ein, dort liegt sein Fokus auf Entwicklung. 

Die letzten sieben Wochen waren sehr lehrreich für mich. Ich denke, ich konnte die Zeit bei den Profis nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen“, sagt Stuttgart-Jungprofi Christopher Olivier, der in den letzten Wochen einen Teil der Vorbereitung beim Bundesligisten mitmachte.

Die Zeit bei den Profis war sehr lehrreich für den Ländle-Youngster.
Die Zeit bei den Profis war sehr lehrreich für den Ländle-Youngster.(Bild: Privat)

Im Test der Schwaben gegen den SV Fellbach stand der 19-jährige Bregenzerwälder in der Startelf und bereitete beim 7:1-Sieg einen Treffer vor. „Ich hätte danach gerne noch mehr Testspiele bei den Profis absolviert, aber das war aufgrund der Belastungssteuerung nicht möglich. Das war auch der größte Lerneffekt für mich, mit meinem Körper professionell umzugehen“, erzählt „Chris“. „Bei den Profis musst du ready sein und Vollgas geben können. Da kann man nichts mit Halbgas erreichen.“

Darum steht nun vorerst wieder die Meisterschaft mit Stuttgarts zweiter Mannschaft in Liga drei im Fokus des Auers. Bei den Fohlen der Schwaben ist er als rechter Außenverteidiger gesetzt und zählt zu den Leistungsträgern. „Das wichtigste ist jetzt für mich, jede Woche zu spielen. Wenn ich gesund bleibe und konstant meine Leistung bringe, wird es schwer, an mir vorbeizukommen“, weiß der Youngster, „aktuell ist die dritte Liga ein guter Ort, um mich weiterzuentwickeln. Ob sich dann auch wieder Möglichkeiten mit den Bundesliga-Profis ergeben, wird sich dann zeigen.“

Die Nachwuchsnationalmannschaften hat Christopher Olivier bereits durchlaufen.
Die Nachwuchsnationalmannschaften hat Christopher Olivier bereits durchlaufen.(Bild: GEPA)

U21 ist ein Thema
Nicht nur in Stuttgart macht Olivier auf sich aufmerksam, auch in Österreich hat man den Ländle-Profi auf dem Schirm. Nachdem er schon die Nachwuchsnationalteams durchlaufen hat, könnte in den nächsten Monaten nun die U21 zum Thema werden – laut „Krone“-Informationen soll Olivier zum engeren Kandidatenkreis von Teamchef Peter Perchtold gehören.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
