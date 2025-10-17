Teuerung im September nur leicht eingebremst

Die Inflation hat sich im September etwas eingebremst – wenn auch nur auf geringem Niveau. Aktuell liegt sie bei 4,0 Prozent, das sind im Vergleich zum August nur 0,1 Prozent weniger. Die Statistik Austria hat am Freitag ihre erste Schätzung von Anfang Oktober bestätigt. Die stärksten Preistreiber waren Wohnen und Energie sowie Dienstleistungen. Bei Nahrungsmitteln hat sich die Teuerung etwas verlangsamt.