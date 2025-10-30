Neuer Entscheid: EZB-Rat lässt Leitzins konstant

Die Inflationsrate in der Eurozone war im September zwar mit 2,2 Prozent erstmals seit April wieder über die EZB-Zielmarke von zwei Prozent geklettert. EZB-Chefin Lagarde erwartet allerdings eine längere Phase annähernder Preisstabilität im Euroraum, sprich Inflationsraten nahe dem Ziel der Zentralbank. Für die am Freitag anstehenden frischen Preisdaten aus dem Euroraum rechnen Experten für Oktober mit einem Rückgang der Teuerungsrate auf 2,1 Prozent.