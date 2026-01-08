Im Jahr 2024 wurden 53 Fußgänger tödlich verletzt

Im Vorjahr sind bei Verkehrsunfällen in Österreich 53 Fußgänger getötet worden. Das sind fünf mehr als 2024. 33 der getöteten Passanten waren 65 Jahre oder älter.
2025 brachte somit die höchste Anzahl an tödlich verletzten Fußgängern seit dem Jahr 2019 (69 Todesopfer). Die bisher niedrigste Opferzahl wurde im Jahr 2021 mit 37 verzeichnet.
2015 noch 84 Tote
Insgesamt ist die Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle in Österreich in den vergangenen zehn Jahren dank Verkehrssicherheitsmaßnahmen gesunken. Im Jahr 2015 waren noch 84 Fußgänger im Straßenverkehr gestorben.
Der VCÖ forderte verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes Verkehrssystem mit mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50.
„Aufgrund des schlechteren Gesundheitszustands ist bei älteren Menschen das Risiko tödlicher Verletzungen bei Unfällen höher. Deshalb sind unfallvermeidende Maßnahmen so wichtig“, so Expertin Katharina Jaschinsky.
