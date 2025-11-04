Parken in Obertauern wird bald einfacher werden

Vom kleinen Parkplatz vor der Gamsleitenbahn-Talstation sollen die Autos ebenso bald verschwinden. Hier auf der Lungauer Seite von Obertauern planen einheimische Unternehmer um Philipp Steinlechner eine neue Garage im Berg. Allzu viel will Steinlechner noch nicht verraten. Das Projekt sei in der finalen Planung. Für angrenzende Hotels und Betriebe seien Tiefgaragenplätze angedacht. Künftig sollen am Tauern jedenfalls wieder Tagesgäste als auch Urlauber Platz zum Parken finden.