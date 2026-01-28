Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgelenkt durch Kind

Mutter (23) kracht mit Pkw frontal in Gegenverkehr

Vorarlberg
28.01.2026 18:25
Beide Fahrzeuge wurden arg in Mitleidenschaft gezogen.
Beide Fahrzeuge wurden arg in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Abgelenkt durch die dreijährige Tochter, die im Kindersitz auf der Rückbank saß, verlor eine 23-jährige Frau am Mittwochvormittag zwischen Langen und Bregenz die Kontrolle über ihr Fahrzeug – ein Frontalcrash war die Folge.

0 Kommentare

Es war gegen 11 Uhr, als die junge Mutter auf der Langenerstraße auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Fahrzeug eines 47-Jährigen krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto so stark beschädigt, dass der Mann zunächst in seinem Wagen eingeklemmt war. Er konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wrack befreien.

Kind blieb unverletzt
Der 47-Jährige wurde am linken Arm verletzt. Nachdem er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht worden war, musste er umgehend operiert werden. Die 23-jährige Frau wurde beim Unfall nur leicht verletzt, ihre Tochter zog sich erfreulicherweise keinerlei Blessuren zu. 

Ein mit der Frau durchgeführter Alkomattest verlief negativ, mit dem Mann konnte nach Angaben der Polizei bislang kein Alkomattest durchgeführt werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Langenerstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 2°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 4°
Symbol bedeckt
Dornbirn
3° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.080 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
130.933 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
122.592 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Vorarlberg
Abgelenkt durch Kind
Mutter (23) kracht mit Pkw frontal in Gegenverkehr
Tierseuche grassiert
Sechs Bauernhöfe in Vorarlberg wegen TBC gesperrt
Konjunkturbarometer
Vorarlberger Industrie zwischen Hoffen und Bangen
Befangenheit?
Koblacher Rhesi-Nein beschäftigt nun auch BH
„Mehr Behutsamkeit“
Grüne üben heftige Kritik an Sozialfondsstrategie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf