Mutter (23) kracht mit Pkw frontal in Gegenverkehr

Es war gegen 11 Uhr, als die junge Mutter auf der Langenerstraße auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Fahrzeug eines 47-Jährigen krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto so stark beschädigt, dass der Mann zunächst in seinem Wagen eingeklemmt war. Er konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wrack befreien.