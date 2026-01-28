Mutter (23) kracht mit Pkw frontal in Gegenverkehr

Abgelenkt durch die dreijährige Tochter, die im Kindersitz auf der Rückbank saß, verlor eine 23-jährige Frau am Mittwochvormittag zwischen Langen und Bregenz die Kontrolle über ihr Fahrzeug – ein Frontalcrash war die Folge.
Es war gegen 11 Uhr, als die junge Mutter auf der Langenerstraße auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Fahrzeug eines 47-Jährigen krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto so stark beschädigt, dass der Mann zunächst in seinem Wagen eingeklemmt war. Er konnte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Wrack befreien.
Kind blieb unverletzt
Der 47-Jährige wurde am linken Arm verletzt. Nachdem er mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht worden war, musste er umgehend operiert werden. Die 23-jährige Frau wurde beim Unfall nur leicht verletzt, ihre Tochter zog sich erfreulicherweise keinerlei Blessuren zu.
Ein mit der Frau durchgeführter Alkomattest verlief negativ, mit dem Mann konnte nach Angaben der Polizei bislang kein Alkomattest durchgeführt werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Langenerstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.
