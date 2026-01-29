Megastau auf Rheintalautobahn

Schwärzler scheitert in Bahrain im Achtelfinale
Ein massiver Stau bildete sich am Donnerstagmorgen auf der Vorarlberger Autobahn A14, nachdem vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden sind. Zwei Personen wurden dabei verletzt.
Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr krachte es auf der Rheintalautobahn A14 auf Höhe Dornbirn Nord in Fahrtrichtung Innsbruck. Gleich vier Fahrzeuge dürften in den Crash verwickelt gewesen sein, zwei Personen zogen sich dabei Verletzungen zu.
Die Folge des Unfalls war massive Staubildung. Die Blechlawine reichte sogar über den Grenzübergang nach Deutschland in Hörbranz hinaus. Auch in die Gegenrichtung kam es schließlich zu Verzögerungen.
