Nach 4er-Crash

Megastau auf Rheintalautobahn

Vorarlberg
29.01.2026 10:40
Die Blechlawine reichte bis nach Deutschland.
Die Blechlawine reichte bis nach Deutschland.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein massiver Stau bildete sich am Donnerstagmorgen auf der Vorarlberger Autobahn A14, nachdem vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden sind. Zwei Personen wurden dabei verletzt. 

0 Kommentare

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr krachte es auf der Rheintalautobahn A14 auf Höhe Dornbirn Nord in Fahrtrichtung Innsbruck. Gleich vier Fahrzeuge dürften in den Crash verwickelt gewesen sein, zwei Personen zogen sich dabei Verletzungen zu.

Die Unfallstelle.
Die Unfallstelle.(Bild: Shourot Maurice)

Die Folge des Unfalls war massive Staubildung. Die Blechlawine reichte sogar über den Grenzübergang nach Deutschland in Hörbranz hinaus. Auch in die Gegenrichtung kam es schließlich zu Verzögerungen.  

Vorarlberg
