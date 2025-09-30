Vorteilswelt
Nach Absturz

Landwirt (36) stirbt bei tragischem Arbeitsunfall

Vorarlberg
30.09.2025 08:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Ein schrecklicher Arbeitsunfall ereignete sich am Montagnachmittag im Vorarlberger Brandnertal. Ein 36-jähriger Mann war mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt, als er mit seinem Motormäher abstürzte und dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, war ein 36-jähriger Landwirt mit Mulcharbeiten beschäftigt. Dafür setzte der Mann, der auch Mitglied der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr war, mit einem rund 200 Kilogramm schweren Motormäher ein.

Absturz über Böschung
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei über eine Geländekante hinaus und stürzte gemeinsam mit der Maschine etwa 15 Meter eine steil abfallende Böschung hinab.

Unter Motormäher eingeklemmt
Dabei überschlug sich der Motormäher und klemmte den Mann ein. Für den Landwirt kam jede Hilfe zu spät, er erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Vorarlberg
