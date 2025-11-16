Wien hat Sonnenstrom-Jahresziel bereits erreicht

Bei privaten PV-Anlagen hinkt Wien hinterher

Vor allem bei privaten PV-Anlagen hinkt Wien anderen Bundesländern aber nach wie vor hinterher. In Wien wird derzeit so viel Sonnenstrom erzeugt, dass es für rund sieben Prozent der Haushalte reichen würde. In Wahrheit werden jedoch viel weniger Haushalte mit Sonnenstrom versorgt, da die PV-Anlagen auf den öffentlichen Gebäuden ihren Stom vor allem in diese fließen lassen.