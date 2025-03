Wien braucht PV-Anlagen so groß wie Innere Stadt

Vor allem bei privaten PV-Anlagen hinkt Wien anderen Bundesländern aber hinterher. In Wien wird derzeit so viel Sonnenstrom erzeugt, dass es für rund sieben Prozent der Haushalte reichen würde. In Wahrheit werden jedoch viel weniger Haushalte mit Sonnenstrom versorgt, da die PV-Anlagen auf den öffentlichen Gebäuden ihren Stom vor allem in diese fließen lassen. Zum Vergleich: Die kleine Gemeinde St. Stefan-Afiesl in Oberösterreich deckt ihren Stromverbrauch schon zu einem Drittel aus selbst erzeugtem Sonnenstrom.