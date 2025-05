Wildes Treiben in Wiens Photovoltaik-Anlagen

Nahrung finden die Vögel genug: In der Anlage in der Liesinger Rosiwalgasse wurden auf einer Fläche in der Größe von zwei Fußballfeldern allein 13 verschiedene Heuschreckenarten gezählt, und dazu noch Eidechsen, Krabbenspinnen und andere seltene Arten. Zusätzlich tragen dort eine Million Bienen in zehn Bienenstöcken zur Bestäubung der Pflanzen bei und produzieren so „nebenbei“ auch noch rund 100 Kilo Honig pro Jahr.