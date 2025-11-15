Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Nichts zu feiern | Novemberblues

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Martin A. Jöchl)

Nichts zu feiern. 250 Tage im Amt war die türkis-rot-pinke Bundesregierung kürzlich – gefeiert wurde dieses Jubiläum freilich nicht. Denn zu feiern gibt es nichts. Ganz im Gegenteil: In den beiden einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ zeigen sich tiefe Risse. Die Volkspartei würgt am zähen Abgang ihres nicht mehr zu haltenden Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer. Der Multiverdiener war mächtiger Strippenzieher in der Partei und in der Republik. Jetzt muss der nebenberufliche Präsident des VP-Wirtschaftsbundes, eine Funktion, für die er sogar noch Extra-Salär bezieht, gehen. Das musste der Chef des zweiten wichtigen VP-Bundes, des ÖAAB, noch nicht. Aber dem ÖVP-Klubobmann steht, falls die vor Gericht erzielte Diversion für „Gusts“ ungustiöse Personalintervention nicht hält, ebenso vor dem Abgang. Der noch immer rekonvaleszente Bundeskanzler Christian Stocker, der Österreich derzeit von Wiener Neustadt aus regiert, ist wahrlich nicht zu beneiden.

0 Kommentare

Novemberblues. Kein Trost, vielmehr zusätzliche Last für den ÖVP-Bundeskanzler sind die schweren Verwerfungen bei seinem wichtigsten Koalitionspartner, der SPÖ. Dort zerbricht man sich immer intensiver den Kopf darüber, wie man Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler loswerden könnte. Und die Neos? Die gehen den Türkisen und Roten zunehmend auf die Nerven. Wahrlich alles miteinander kein Grund für die Regierung zu feiern. Man muss sich dem Novemberblues hingeben. Aber ob dieses herbstliche Stimmungstief jemals überwunden wird?

Kommen Sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Bosnien empfängt Rumänien in der Österreich-Gruppe.
LIVE
ÖFB-Team winkt WM
LIVE: Rot für Rumänen! Österreich muss doch bangen
Mit Kurt Egger (li.) ist auch Mahrers General im Wirtschaftsbund umstritten.
Unternehmer gesucht
Kammer im Jammer: Mahrer-Intimus muss nun zittern
Josef Grünwidl (62), designierter Erzbischof von Wien
Krone Plus Logo
Das große Interview
Werden Sie die Kirche wieder hip machen?
Der Rettungshubschrauber rückte zu dem Waldstück aus, in dem der Traktor gelandet war. ...
Dramatischer Unfall
Unter Traktor begraben: Bub (7) reanimiert
In Albufeira hinterließ ein mutmaßlicher Tornado ein Bild der Zerstörung.
Schwere Schäden
Tornado verwüstet Campingplatz – ein Todesopfer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
90.779 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
77.337 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Niederösterreich
Fatale Mutprobe: 15-Jährige stürzt von Zug in Tod
72.360 mal gelesen
Am ICE fuhr die Gruppe außen mit – ein Nervenkitzel, den 15-Jährige mit dem Leben bezahlte.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
754 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
698 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Guten Morgen Newsletter
Pinkes Treffen in Wien
„Blindflug“: NEOS-Chefin mit harter Budgetattacke
Unternehmer gesucht
Kammer im Jammer: Mahrer-Intimus muss nun zittern
Millionen für Hamas
Mit Terror-Renten aus Europa soll Schluss sein
Krone Plus Logo
Landeschef im Gespräch
Kaiser schließt Antritt zur Hofburg-Wahl nicht aus
Fico an Schüler:
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf