Strafzettel? Ortschefin will Seilbahnern helfen!

Beim Seilbahner-Kongress in St. Johann in Salzbug wurde es eng: So viele Teilnehmer kamen, dass rund um das Veranstaltungszentrum kaum noch Parkplätze zu finden waren. Für Aufsehen sorgte Bürgermeisterin Eveline Huber mit einer spontanen „Strafzettel“-Ansage ...
Die Tagung der Seilbahner am Donnerstag lockte derart viele Branchenmitglieder an, dass Parkplätze um den Kongress in St. Johann Mangelware waren.
„Auf den Ruf des Veranstalters nach einem Parkhaus reagierte Bürgermeisterin Eveline Huber (SPÖ) so: „Das Parkhaus nehme ich als Anregung mit. Falls ihr einen Strafzettel bekommt, bitte zu mir kommen, vielleicht kann ich das regeln.“
Klarstellung auf Sager folgte
Die „Krone“ fragte nach, ob jeder Bürger bei einem Strafzettel zur Ortschefin kommen könne und sie das regle? Huber: „Damit war gemeint, dass wir dann mit dem jeweiligen Arbeitgeber eine Lösung finden werden – also dass die jeweilige Seilbahn die Strafe zahlt, natürlich nicht die Gemeinde.“
