Strafzettel? Ortschefin will Seilbahnern helfen!

Klarstellung auf Sager folgte

Die „Krone“ fragte nach, ob jeder Bürger bei einem Strafzettel zur Ortschefin kommen könne und sie das regle? Huber: „Damit war gemeint, dass wir dann mit dem jeweiligen Arbeitgeber eine Lösung finden werden – also dass die jeweilige Seilbahn die Strafe zahlt, natürlich nicht die Gemeinde.“