Spitze des Roten Kreuzes muss neu besetzt werden

Erst im Oktober 2023 übernahm Stefan Herbst das Amt des Landungsrettungskommandanten. Zwei Jahre später gibt es nun bereits den nächsten personellen Wechsel an der Spitze des Roten Kreuzes. Herbst will sich neuen Aufgaben außerhalb der Organisation widmen.
„Herr Stefan Herbst hat sich entschieden, seine berufliche Laufbahn außerhalb des Roten Kreuzes fortzusetzen, und damit verbunden die Funktion des Landesrettungskommandanten zurückzulegen“, teilte die Organisation am Freitag mit.
Die interimistische Leitung im Rettungsdienst übernimmt ab sofort Stefan Soucek. Der bisherige Landesrettungskommandant-Stellvertreter Clemens Ebster wird interimistisch die Funktion des Landesrettungskommandanten übernehmen.
Beide Führungskräfte sind bereits seit vielen Jahren für das Rote Kreuz tätig, kennen das operative Geschäft und gestalten die Organisation seit vielen Jahren mit, so der Rettungsdienst.
