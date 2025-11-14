Salzburgs Frauen reichte ein Tor für Viertelfinale

Salzburg steht im Frauen-Cup-Viertelfinale. Auswärts bei Wacker Innsbruck reichte ein Tor von Sara Grabovac für den Sieg in der zweiten Runde. Der Trainer zeigte sich am Ende zufrieden.
Der Zweitligist Wacker Innsbruck erwies sich für die Fußballerinnen von RB Salzburg in Runde zwei des Frauen Cups lange als harte Nuss. Bei sehr windigen Bedingungen tat sich der Favorit in Tirols Landeshauptstadt lange schwer. „Ich habe mir erwartet, dass Innsbruck das gut macht. Sie waren kämpferisch gut, im Cup ist das immer so“, sagte Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic.
Salzburg dominierte
Sara Grabovac erlöste die Bullen Frauen aber nach etwas mehr als einer Stunde. Ihr Goldtor war es auch, das am Ende gegen defensiv kompakte, aber offensiv harmlose Innsbruckerinnen zum Aufstieg ins Viertelfinale reichte. „Wir haben das Spiel dominiert, der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, weiß der Coach nach einer dominanten Leistung.
In der Liga wartet in der kommenden Woche mit St. Pölten wieder eine andere Hausnummer. Die Wölfinnen sind aber nicht mehr im Cup vertreten, flogen bereits gegen Austria Wien aus dem Bewerb.
Sonntag greift mit der SG Geretsberg/Bürmoos der zweite noch verbliebene Salzburger Vertreter in die zweite Cup-Runde ein. Das Team von Nicola Rago ist daheim (14 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen gefordert.
ÖFB Frauen Cup: Wacker Innsbruck – Red Bull Salzburg 0:1 (0:0). Tor: Grabovac (63.). – FC Red Bull Salzburg (4-2-2-2): Fischer; L. Spinn, Hamzic, Krinzinger (84. Schirmbrand), Illinger (61. Grünwald); Grabovac, Orkic; L. Spinn, T. D’Angelo (74. Gierzinger); Crnoja (84. Akrap), Krassnig (61. Kobler).
