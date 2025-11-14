Salzburgs Frauen reichte ein Tor für Viertelfinale

Der Zweitligist Wacker Innsbruck erwies sich für die Fußballerinnen von RB Salzburg in Runde zwei des Frauen Cups lange als harte Nuss. Bei sehr windigen Bedingungen tat sich der Favorit in Tirols Landeshauptstadt lange schwer. „Ich habe mir erwartet, dass Innsbruck das gut macht. Sie waren kämpferisch gut, im Cup ist das immer so“, sagte Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic.

Salzburg dominierte

Sara Grabovac erlöste die Bullen Frauen aber nach etwas mehr als einer Stunde. Ihr Goldtor war es auch, das am Ende gegen defensiv kompakte, aber offensiv harmlose Innsbruckerinnen zum Aufstieg ins Viertelfinale reichte. „Wir haben das Spiel dominiert, der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, weiß der Coach nach einer dominanten Leistung.