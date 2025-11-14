Waldbrand musste aus der Luft gelöscht werden

Die Feuerwehren Golling und Kuchl rückten aus, ein Hubschrauber wurde ebenso angefordert. Der Polizeihubschrauber wurde mit einem 500-Liter-Löschwasserbehälter ausgerüstet und warf mehrfach Löschwasser ab. Sechs Feuerwehrleute wurden per Hubschrauber auf den Berg gebracht, um Glutnester abzulöschen.