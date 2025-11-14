Waldbrand musste aus der Luft gelöscht werden

Ein sichtbar vom Tal aus wahrnehmbarer Rauch in einem Waldgebiet am Salzburger Kratzspitz hat Dienstagmittag einen größeren Einsatz ausgelöst. Beim Erkundungsflug stellte sich heraus, dass rund 25 Quadratmeter Waldboden brannten.
Die Feuerwehren Golling und Kuchl rückten aus, ein Hubschrauber wurde ebenso angefordert. Der Polizeihubschrauber wurde mit einem 500-Liter-Löschwasserbehälter ausgerüstet und warf mehrfach Löschwasser ab. Sechs Feuerwehrleute wurden per Hubschrauber auf den Berg gebracht, um Glutnester abzulöschen.
Nach rund vier Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ein weiterer Hubschrauber kontrollierte das Gebiet abschließend per Wärmebildkamera. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet.
