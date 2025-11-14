Lenker übersah Blumentrog: Auto kippte seitlich um

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit reichte für einen folgenschweren Unfall aus. Ein Lenker eines Vans übersah am Donnerstagabend einen Blumentrog in der Halleiner Innenstadt und fuhr dagegen. Dabei entstand nicht nur beträchtlicher Schaden am Fahrzeug, sondern es kippte auch noch um. Die Bergung verlief dementsprechend kompliziert...
Um 21.26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hallein zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Altstadt alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Pkw vor, der nach einer Kollision mit einem Blumentrog seitlich auf der Fahrbahn lag.
Der Lenker war noch vor Eintreffen der Feuerwehr bereits von couragierten Passanten aus dem Fahrzeug befreit worden. Das Rote Kreuz übernahm sofort die medizinische Erstversorgung des Fahrers.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Unter anderem mussten auch ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindemittel gebunden werden.
Nachdem die Polizei die Einsatzstelle freigegeben hatte, richtete die Feuerwehr das Auto mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeugs wieder auf. Im Anschluss konnte es von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.