In Hallein

Lenker übersah Blumentrog: Auto kippte seitlich um

Salzburg
14.11.2025 07:21
Das Auto kam seitlich zum Liegen
Das Auto kam seitlich zum Liegen(Bild: FF Hallein)

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit reichte für einen folgenschweren Unfall aus. Ein Lenker eines Vans übersah am Donnerstagabend einen Blumentrog in der Halleiner Innenstadt und fuhr dagegen. Dabei entstand nicht nur beträchtlicher Schaden am Fahrzeug, sondern es kippte auch noch um. Die Bergung verlief dementsprechend kompliziert...

0 Kommentare

Um 21.26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hallein zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in die Altstadt alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Pkw vor, der nach einer Kollision mit einem Blumentrog seitlich auf der Fahrbahn lag.

Der Lenker war noch vor Eintreffen der Feuerwehr bereits von couragierten Passanten aus dem Fahrzeug befreit worden. Das Rote Kreuz übernahm sofort die medizinische Erstversorgung des Fahrers.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Unter anderem mussten auch ausgelaufene Betriebsmittel mit Ölbindemittel gebunden werden.

Nachdem die Polizei die Einsatzstelle freigegeben hatte, richtete die Feuerwehr das Auto mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeugs wieder auf. Im Anschluss konnte es von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

