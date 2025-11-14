Arbeitskolleginnen in der Therme begrapscht

Trotz der Vorwürfe arbeitet der Angeklagte weiter in der betroffenen Therme – und er wurde bereits zu zukünftigen Diensten mit seinen beiden Opfern eingeteilt. Das kritisiert Opfer-Anwalt Stefan Rieder im Namen der zwei Frauen, die durch die Taten psychisch mitgenommen wurden: „Ich erwarte mir, dass der Arbeitgeber seine Verpflichtung zur Fürsorge wahrnimmt. Man könnte bei so einem schweren Vorwurf auch über eine Kündigung nachdenken.“ Verhandelt wird am 11. Dezember.