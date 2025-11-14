Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War die geilste Zeit“

Olympia-Starter und Ex-Rekordler beendet Karriere

Salzburg
14.11.2025 11:29
Peter Herzog bei seinem Sieg beim Salzburg Marathon 2024.
Peter Herzog bei seinem Sieg beim Salzburg Marathon 2024.(Bild: Andreas Tröster)

Vor rund zehn Jahren begann Peter Herzog mit dem Marathonlauf. Der ehemalige österreichische Rekordler gab am Freitag sein Karriereende bekannt und erklärte in seinem Instagram-Posting, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat. 

0 Kommentare

„Es tut ein bisschen weh – meine Zeit, in der ich dem Laufsport alles untergeordnet habe, ist zu Ende!“ So beginnt ein Posting von Peter Herzog auf Instagram. Der Saalfeldener gab am Freitagvormittag das Ende seiner Karriere bekannt. Es sei eine unglaubliche Reise gewesen. „Der Punkt ist gekommen, an dem ein gesundes Gleichgewicht zwischen Training und Familienleben mit zwei kleinen Kindern für mich nicht mehr gegeben ist“, schreibt der 38-Jährige weiter. Er habe seinen Ansprüchen immer schwerer gerecht werden können. 

Über Umwege zum Marathon
Am Ende habe die Leichtigkeit gefehlt, obwohl die Liebe für den Laufsport bliebe, so Herzog, der erst über Umwege zum Marathonläufer geworden ist. Nach dem Besuch der Skihauptschule in Saalfelden führte ihn sein Weg erst zum artistischen Rad-Trialsport. Der Traum vom Triathlon platzte aufgrund der fehlenden Schwimmstärke. So begann er mit der Marathon-Distanz. 

Peter Herzog mit seinem Trainer Hannes Langer.
Peter Herzog mit seinem Trainer Hannes Langer.(Bild: Andreas Tröster)

Nach vielen Fortschritten unter Peter Bründl trainierte ihn ab 2019 Johannes Langer. Unter dessen Fittichen gelang Herzog im Jahr 2020 eine Sternstunde. Beim London-Marathon stellte er in einer Zeit von 2:10:06 Stunden einen neuen österreichischen Rekord auf. Diese Bestmarke knackte Aaron Gruen beim McKirdy Marathon in den USA am 30. März 2025  in einer Zeit von 2:09:53 Stunden. 

Peter Herzog nach seinem Rekordlauf im London Marathon.
Peter Herzog nach seinem Rekordlauf im London Marathon.(Bild: EPA/Richard Heathcote / POOL)
Der Saalfeldener nahm 2021 an den Olympischen Spielen teil.
Der Saalfeldener nahm 2021 an den Olympischen Spielen teil.(Bild: EPA/KIMIMASA MAYAMA)

2021 nahm der Pinzgauer an den Olympischen Spielen in Tokyo teil. Die vergangenen Monate und Jahre seitdem verliefen aber oft nicht nach Wunsch. Immer wieder wurde der Saalfeldener von Erkrankungen oder Verletzungen ausgebremst. 

Lesen Sie auch:
„Möchte zurückkehren“
Peter Herzog feiert Comeback beim Wien-Marathon
28.02.2024
Exenberger Zweite
Rekordmann Peter Herzog gewinnt Salzburg-Marathon
12.05.2024

„Unglaubliche Begegnungen“
„Mit 28 Jahren habe ich ohne Leistungsambitionen mit dem Laufen begonnen und durfte Leistungen erreichen, die ich mir nie hätte vorstellen können“, schreibt der zweifache Familienvater in seinem Posting. Die vergangenen zehn Jahre seien weit mehr gewesen, als nur zu trainieren oder Zeiten nachzujagen – „es sind Geschichten, unglaubliche Begegnungen und Freundschaften entstanden“, erklärt Herzog. Der zum Abschluss betont: „Es war die geilste Zeit meines Lebens!“

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
119.412 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.158 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
80.189 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
918 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf