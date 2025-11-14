Olympia-Starter und Ex-Rekordler beendet Karriere

Vor rund zehn Jahren begann Peter Herzog mit dem Marathonlauf. Der ehemalige österreichische Rekordler gab am Freitag sein Karriereende bekannt und erklärte in seinem Instagram-Posting, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat.
„Es tut ein bisschen weh – meine Zeit, in der ich dem Laufsport alles untergeordnet habe, ist zu Ende!“ So beginnt ein Posting von Peter Herzog auf Instagram. Der Saalfeldener gab am Freitagvormittag das Ende seiner Karriere bekannt. Es sei eine unglaubliche Reise gewesen. „Der Punkt ist gekommen, an dem ein gesundes Gleichgewicht zwischen Training und Familienleben mit zwei kleinen Kindern für mich nicht mehr gegeben ist“, schreibt der 38-Jährige weiter. Er habe seinen Ansprüchen immer schwerer gerecht werden können.
Über Umwege zum Marathon
Am Ende habe die Leichtigkeit gefehlt, obwohl die Liebe für den Laufsport bliebe, so Herzog, der erst über Umwege zum Marathonläufer geworden ist. Nach dem Besuch der Skihauptschule in Saalfelden führte ihn sein Weg erst zum artistischen Rad-Trialsport. Der Traum vom Triathlon platzte aufgrund der fehlenden Schwimmstärke. So begann er mit der Marathon-Distanz.
Nach vielen Fortschritten unter Peter Bründl trainierte ihn ab 2019 Johannes Langer. Unter dessen Fittichen gelang Herzog im Jahr 2020 eine Sternstunde. Beim London-Marathon stellte er in einer Zeit von 2:10:06 Stunden einen neuen österreichischen Rekord auf. Diese Bestmarke knackte Aaron Gruen beim McKirdy Marathon in den USA am 30. März 2025 in einer Zeit von 2:09:53 Stunden.
2021 nahm der Pinzgauer an den Olympischen Spielen in Tokyo teil. Die vergangenen Monate und Jahre seitdem verliefen aber oft nicht nach Wunsch. Immer wieder wurde der Saalfeldener von Erkrankungen oder Verletzungen ausgebremst.
„Unglaubliche Begegnungen“
„Mit 28 Jahren habe ich ohne Leistungsambitionen mit dem Laufen begonnen und durfte Leistungen erreichen, die ich mir nie hätte vorstellen können“, schreibt der zweifache Familienvater in seinem Posting. Die vergangenen zehn Jahre seien weit mehr gewesen, als nur zu trainieren oder Zeiten nachzujagen – „es sind Geschichten, unglaubliche Begegnungen und Freundschaften entstanden“, erklärt Herzog. Der zum Abschluss betont: „Es war die geilste Zeit meines Lebens!“
