Olympia-Starter und Ex-Rekordler beendet Karriere

„Es tut ein bisschen weh – meine Zeit, in der ich dem Laufsport alles untergeordnet habe, ist zu Ende!“ So beginnt ein Posting von Peter Herzog auf Instagram. Der Saalfeldener gab am Freitagvormittag das Ende seiner Karriere bekannt. Es sei eine unglaubliche Reise gewesen. „Der Punkt ist gekommen, an dem ein gesundes Gleichgewicht zwischen Training und Familienleben mit zwei kleinen Kindern für mich nicht mehr gegeben ist“, schreibt der 38-Jährige weiter. Er habe seinen Ansprüchen immer schwerer gerecht werden können.