Schüler wegen gefährlicher Drohungen suspendiert

Wie ernst ist die Lage?

Alles bloß Hysterie von Heranwachsenden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Denn die Polizei hat wegen „gefährlicher Drohungen“ Streifen eingesetzt, die während der Unterrichtszeiten die Schule kontrollieren. Die „Krone“ hat sich das Profil des jungen Mannes in den sozialen Medien angesehen. Er beschreibt sich dort als „Militär-Junkie“ und „Pumpgun-Freund“. Die Schule möchte keine Aussage zu dem Fall treffen.