Alkolenker verursachte Unfall im Feierabendverkehr

Mit gleich fünf Autos kollidiert

Gleich fünf Verkehrsteilnehmer mit ins Unglück gerissen hat am Donnerstag eine 22-jährige Lenkerin auf der B311 von Taxenbach kommend in Fahrtrichtung Zell am See. Sie wich auf der B311 einem abbremsenden Fahrzeug aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort sowie anschließend auf ihrer ursprünglichen Spur insgesamt mit fünf weiteren Autos zusammen. Vier Personen wurden unbestimmt verletzt und ins Tauernklinikum gebracht. Die insgesamt sechs Fahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden.