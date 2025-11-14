Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stau auf A1

Alkolenker verursachte Unfall im Feierabendverkehr

Salzburg
14.11.2025 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: rubra)

Als wäre die tägliche Rushhour nicht schon nervenaufreibend genug, kam es am Donnerstag auch noch zu einem Auffahrunfall auf der A1 bei der Abfahrt Bergheim bei Salzburg. Autofahrer mussten Geduld beweisen.

0 Kommentare

Ein 24-jähriger Flachgauer fuhr auf der A1 bei Bergheim West aufgrund eines Staus auf das Auto eines 21-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Der Alkotest bei dem 24-Jährigen ergab 0,56 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde angezeigt.

Lkw kippte um und klemmte Frau ein
Ebenfalls Pech hatte am Donnertstag eine 39-jährige Lkw-Lenkerin aus dem Pongau. Beim Entladevorgang ihres Fahrzeuges kippte dieses um. Die Frau wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum eingeliefert werden.

Mit gleich fünf Autos kollidiert
Gleich fünf Verkehrsteilnehmer mit ins Unglück gerissen hat am Donnerstag eine 22-jährige Lenkerin auf der B311 von Taxenbach kommend in Fahrtrichtung Zell am See. Sie wich auf der B311 einem abbremsenden Fahrzeug aus, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort sowie anschließend auf ihrer ursprünglichen Spur insgesamt mit fünf weiteren Autos zusammen. Vier Personen wurden unbestimmt verletzt und ins Tauernklinikum gebracht. Die insgesamt sechs Fahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden.

Lesen Sie auch:
Das Auto kam seitlich zum Liegen
Unfall in Hallein
Betrunken und auf Koks gegen Blumentrog gedonnert
14.11.2025

Doch auch zwei Räder reichen für Unfälle aus: Ein 60-jähriger Mountainbiker kollidierte am Franz-Josef-Kai in Salzburg mit einem querenden 86-jährigen Fußgänger, der unbestimmte Verletzungen erlitt und ins Uniklinikum gebracht wurde. Alle Alkotests verliefen negativ.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.765 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.430 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
930 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
665 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf