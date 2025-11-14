Radfahrer bei Unfall auf Gehsteig geschleudert

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad am Donnerstagmorgen im Wiener Bezirk Döbling: Auf einer Kreuzung kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision – der 57-jährige Radfahrer wurde von der Straße auf den Gehsteig geschleudert ...
Warum es genau zum Zusammenstoß auf der Kreuzung Cottagegasse mit der Peter-Jordan-Straße kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht, dass der Unfall um 8.45 Uhr geschah.
Der 57-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehsteig geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Die Lenkerin des Autos, eine 78 Jahre alte Frau, wurde nicht verletzt. Der Radfahrer wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.
