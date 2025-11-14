Rabiate Pensionistin in Haft, „Oleg“ sucht Zuhause

15 Monate Haft für Staatsverweigerin

Die Vorgeschichte liest sich wie ein Drehbuch: Im Sommer rückten die Behörden bei der damaligen Halterin an. Weil „Oleg“ – damals noch „Leon“ genannt – eine Woche vor dem Einsatz einem Zwergspitz in einer Hundezone am Wiener Franz-Josefs-Kai das Genick brach. Die Besitzerin – eine Pensionistin, die ein Hundehalteverbot hat und den Staat und seine Institutionen nicht anerkennt, sorgte beim Einsatz für Tumult, als sie versuchte, einer der Polizisten mit Bissen und Tritten anzugreifen. Vor Gericht verweigerte die Staatsleugnerin jegliche Mitarbeit, wurde zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt. „Leon“ kam im Zuge des Verfahrens in die Obhut des Tierquartier Wien. Dort musste er nach allen vorgeschriebenen Checks erst einmal zur Ruhe kommen. Pfleger des Tierquartiers schenkten dem schneeweißen Vierbeiner den Namen „Oleg“.