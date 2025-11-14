Haft nach unattraktiven Beutezügen im Burgenland

Zusammen 19 Vorstrafen

Mit dem Vorsatz, etwas in Österreich zu stehlen, sind zwei Slowaken, beide Mitte 40, nach Kittsee gefahren. Einer weist zehn einschlägige Vorstrafen auf, der andere war mit nur neun ein bissl braver. Wo geht man hin, wenn man Geld braucht? In drei Supermärkte, die damit werben, wie billig dort alles ist. Parfüms, Rasierwasser, Schnaps, Whiskey, Schokolade, Deo-Sticks wurden in Rucksäcke verfrachtet. Der Gesamtwert der Beute betrug läppische 485 Euro.