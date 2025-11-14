Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diebe dingfest gemacht

Haft nach unattraktiven Beutezügen im Burgenland

Burgenland
14.11.2025 16:15
Drei Täter haben in Summe Waren im Wert von 1137 Euro gestohlen. Für jeden setzt es eine ...
Drei Täter haben in Summe Waren im Wert von 1137 Euro gestohlen. Für jeden setzt es eine unbedingte Haftstrafe. Zahlt sich das aus?(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Zwei Prozesse am Landesgericht Eisenstadt: Manche Slowaken dürften den Begriff Einkaufstourismus falsch verstanden haben. Es setzt für alle Beteiligten unbedingte Gefängnisstrafen.

0 Kommentare

Und die Moral von der Geschicht’? Unterschätzt’s unsere Ladendetektive nicht!

Zusammen 19 Vorstrafen
Mit dem Vorsatz, etwas in Österreich zu stehlen, sind zwei Slowaken, beide Mitte 40, nach Kittsee gefahren. Einer weist zehn einschlägige Vorstrafen auf, der andere war mit nur neun ein bissl braver. Wo geht man hin, wenn man Geld braucht? In drei Supermärkte, die damit werben, wie billig dort alles ist. Parfüms, Rasierwasser, Schnaps, Whiskey, Schokolade, Deo-Sticks wurden in Rucksäcke verfrachtet. Der Gesamtwert der Beute betrug läppische 485 Euro.

Die Männer, aus der U-Haft vorgeführt, werden aufgrund des Vorlebens zu je fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Sie sind dafür dankbar und sagen unisono: „Wenn ich draußen bin, werde ich nie wieder etwas stehlen. In Österreich.“

„Ich habe es aus Liebe getan“, sagt die Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt.
„Ich habe es aus Liebe getan“, sagt die Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt.(Bild: Harald Schume)

Handtasche präpariert
Die Anklagebank ist noch nicht ausgekühlt, da nimmt eine weitere slowakische Staatsbürgerin darauf Platz. Auch sie hatte irgendwie die Drogensucht finanzieren müssen. Im Outletcenter Parndorf präparierte sie ihre Handtasche, kleidete das Innenleben mit Alufolie aus, um der Diebstahlsicherung ein Schnippchen zu schlagen. In drei Geschäften wurde Herrenbekleidung im Wert von 652 Euro entwendet.

Auftraggeber soll ein Landsmann gewesen sein, den die 30-Jährige erst kurz davor kennengelernt haben will. Mit der fragenden Aufforderung „Du traust dich das nie, wetten wir?“ habe er ihren Stolz getroffen. „Ich war verliebt in ihn, ich wollte ihm etwas beweisen“, sagt die Frau, die kurz davor wegen dreier Diebstähle in Oberösterreich auf freiem Fuß angezeigt worden war.

Auch ihr Blatt ist nicht unbeschrieben, 2016 wurde sie nach drei Jahren aus der Haft entlassen. Zurück zum Start: Drei Monate unbedingt, sechs auf Bewährung.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 6°
Symbol Nebel
Mattersburg
2° / 6°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
5° / 8°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
3° / 6°
Symbol Nebel

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.462 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.115 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
928 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
662 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Burgenland
Hilfe für Gemeinden
Land überweist Millionen früher als geplant
Exklusiver Ticketsale
Nach 20 Jahren wieder in Wien: „Romeo & Julia“
3D-Ansichten in Karte
Jüdische Geschichte virtuell neu aufgearbeitet
Besitzer verzweifelt
Alles unter Wasser: Biber blockieren Waldarbeiten
Starvirtuose
David Garrett kommt 2026 auf die Seebühne Mörbisch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf